Vidéo - Le Sénégal dominé par le Maroc (1-0, mi-temps) Le Sénégal est mené à la pause par le Maroc par le plus petit des scores, but inscrit par Selim Ammalah. Les lions sont malmenés, surtout dans l'entre jeu où Gana et Krépin sont inexistants. En attaque, on a eu une timide récation de Mame Balla Thiam. Sans plus. Aliou Cissé, très énervé, doit se concentrer en deuxième période pour résoudre l'équation posée par le bosnaique, Vahid Halilodzig.

