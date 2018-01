Vidéo- Le "khoutba" du Commissaire Abdoulaye Diop à ses hommes : "Que vous soyez musulman ou chrétien, vous serez un jour seul dans votre propre tombe"…"

Le Commissaire Abdoulaye Diop est connu pour sa franchise et sa manière de gérer les situations les plus compliquées. Le Directeur de la Sûreté urbaine est non moins un grand croyant, qui maîtrise le Saint-Coran, qu’il n’hésite pas à convoquer lorsqu’il s’adresse à ses hommes. Il les invite à adopter un comportement exemplaire dans leurs missions de tous les jours. Ecoutez ce qu’il disait hier lors de la cérémonie de passation de service au Commissariat central de Thiès…

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 16:08 | | 1 commentaire(s)|