Vidéo - Les Thiessois très confiants au lendemain du meeting d'ouverture de Idy Le candidat de la coalition "Idy 2019", Idrissa Seck a tenu dimanche son premier meeting pour l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février. À l'avenue Léopold Sedar Senghor, les commentaires vont bon train. Des partisans de l'ancien Premier ministre, à l'image de Ngalla Diop, affichent leur confiance. Salon eux, "Idrissa peut bel et bien battre Macky Sall dès le premier tour". Mais certains d'entre eux doutent et soutiennent que le président sortant Macky Sall, "est prêt à tout pour rester au pouvoir".



