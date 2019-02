Vidéo - Les habitants de Ndour Ndour et le maire de Mbadakhoune s'engagent à soutenir Baye Ciss Les habitants du village de Ndour Ndour n'en reviennent pas après avoir réceptionné le groupe électrogène et les lampadaires, que leur a offert le président du mouvement CAR. Les frères de Badou Niang de Ndour Ndour et le maire de Mbadakhoune déclarent, qu'ils s'engagent à accompagner Baye Ciss dans sa vision politique.

