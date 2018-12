Vidéo - Louga : Mamadou Mamour Diallo lance un appel à l’unité au sein de l'APR

Le Directeur des Domaines, à la Direction Générale des Impôts et Domaines compte pacifier l’alliance pour la République (Apr) à Louga. A l’occasion d'un point de presse, Mamadou Mamour Diallo a lancé un appel à l’unité, tout en annonçant qu'il va se rapprocher de tous les responsables du parti, dans le but de taire les querelles et divergences et de remporter la présidentielle du 24 février 2019 avec un score de 80 %.