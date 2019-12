Vidéo:Mort de façon suspecte, la famille de Samba Diop exige des réponses Samba DIOP jeune espoir du football Havrais est décédé le 7 avril 2018 dans des circonstances floues, sa famille lance une pétition afin que le dossier avance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 12:46 commentaire(s)|

La famille de Samba Diop, décédé le 7 avril 2018 à l’âge de 18 ans, des suites d’«une défaillance multi-viscérale majeure » au sein du club le Havre, a décidé de porter plainte pour « homicide involontaire contre l’association sportive du HAC», mais aussi contre « un médecin et trois dirigeants du club ». En effet, le médecin Jean-Marc Poupel serait à l’origine du décès du jeune homme. Deux jours avant la mort, il avait injecté un anti-inflammatoire au jeune. l’Agence nationale de la sécurité des médicaments (Ansm) a révélé le rôle aggravant de cet anti-inflammatoire en cas d’infection…. Samba Diop ressortait à peine d’une mononucléose infectieuse. révèle le journal Le Parisien.

Ainsi, Denis Lavagne, ancien directeur du centre de formation est également visé par cette plainte, tout comme Jean-Michel Kociszewski, président de l’association du HAC, et Arnaud Tanguy, ex-directeur général du Havre. En ce sens, la famille éplorée espère que toute « la lumière soit faite ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

Cliquez-ici pour regarder plus de videos