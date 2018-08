Vidéo Moustapha Dieng Chine, homme d'affaire : "Le transit, le transport logistique, la Chine et moi" Président de l'association des Sénégalais établis de Chine, Moustapha Dieng, dans cet entretien exclusif avec Leral.net, explique comment il a pu faire son bonhomme de chemin en Chine où il a passé plus de 15 ans en excellant notamment dans le domaine du transit et du transport logistique.

