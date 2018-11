Vidéo - Opération post Magal: Touba se débarrasse de ses tonnes d'ordures

Comme à l’accoutumée, les autorités religieuses de Touba et les talibés donnent un coup de balai à la ville sainte après le Grand Magal. Le coordonnateur de l’UCG aux manettes de cette opération "Ville propre", confie à Leral.net que d’importantes quantités d’ordures sortent des grandes routes, des marchés et même des quartiers, soit 2 tonnes par jour. Selon M. Thioune, après Dakar, Touba est la ville qui accumule le plus d’ordures et, est même la première au classement en période du Magal

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Novembre 2018 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|