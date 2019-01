Vidéo : Oumar Guèye à la 14ème édition de récital de Coran à Sangalkam imams et Oulémas des 4C Les imams et Oulémas des 4C ont perpétué la traditionnelle cérémonie de récital de coran du nouvel an tenu ce mardi 1 janvier 2019 à Sangalcam. Le ministre de la pêche Oumar Guèye, maire de la localité , qui a pris à cette 14è édition a salué la présence massive des religieux et les responsables politiques qui ont prié pour la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour le 24 février 2019.

