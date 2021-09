Vidéo-Parachutage de Fadilou Keïta à Kaolack : Ousmane Sonko vers la perte de sa base à Médina Baye Le porte parole de Pastef de la cité sainte de Médina Baye a fait une sortie ce samedi pour mettre en garde le Président Ousmane Sonko contre une perte de ses militants à Kaolack surtout dans la cité sainte. Baye Mbaye Niass pour ne pas le nommer a martelé que l'élection de Fadilou Keita est une forfaiture qui ne passera comme lettre à la poste.



Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021

" Ceux qui ont été installés ici à savoir le bureau communal ne travaillent pas pour le parti ni pour l'intérêt des Kaolackois. Ils versent quotidiennement dans la manipulation et le parachutage mais pour le cas Fadilou Keita nous le laisserons pas passer, il n'a qu'à retourner à Dakar " a martelé Baye Mbaye Niass.



Pour le mandataire de la coalition " Sonko Président " lors des élections présidentielles de 2019 dans le plus grand centre de vote, le président Ousmane va tout perdre s'il laisse passer cette forfaiture. " Nous mettons en garde le parti et le président Ousmane Sonko pour qu'il mettent l'équité et la transparence dans le règlement

