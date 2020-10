Vidéo - Pikine Ouest: pour "sauver" leur espace, les populations ont "encaissé" les lacrymogènes La commune de Pikinie Ouest, le long de "Tally bou mag" jusqu'aux abords du cimetière était sens dessus dessous avec des jets de lacrymogènes qui ont indisposé plus d'uns. Avec cette canicule, les populations ont bravé les températures pour faire une marche de protestation contre le maire, Mame Ndong, accusé de vouloir vendre l'espace qui est derrière le cimetière. Mais les forces de l'ordre ont dispersé la manifestation avec des jets de lacrymogènes. Un des témoins (vidéo) fustige l'attitude des forces de défense qui ont lancé un projectile dans une maison où vit une personne âgée et malade.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 06:25





