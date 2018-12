Video-Présidentielle 2019: Un collectif alerte sur un risque de “hod-up électoral” Le collectif citoyen indépendant et apolitique se soucie de l’avenir. Selon les membres du collectif il y a un risque de hold-up électoral qui se profile et la seule raison reste le fait que le ministre de l’intérieur est en même temps membre du parti au pouvoir. Ils demandent à ce qu’une personne neutre organise les élections mais aussi que les sénégalais se mobilisent pour exiger des élections transparentes et le respect de leur droits.





Rédigé par leral.net le Mardi 25 Décembre 2018 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos