Vidéo/Rappel - Vidéo - L'histoire jamais racontée de Sayda Mariama Niasse : Son apprentissage du Coran, ses rapports avec le Président Abdou Diouf, le secret de ses daaras... Modèle parmi les modèles de la Femme sénégalaise, Sayda Mariama Niasse n’est pas sortie de l’ordinaire pour se construire cette réputation. Dans l'ombre, hors caméras et micros de la presse, la fille chérie de Cheikh Al Islam Ibrahima Niasse est de ceux qui s'astreignent à forger la foi, à donner le savoir, à orienter les espoirs de demain dans le chemin tracé par Dieu le Créateur. Dans cette vidéo (ci-dessous) son fils aîné Cheikh Tidiane Ben Amar Kane retrace son parcours, ses rapports avec l’ancien Président Abdou Diouf, les grands érudits de l’Islam et l'histoire de ses daaras. Regardez.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos