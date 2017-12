Vidéo – Retour sur les 20 plus beaux buts de Georges Weah Le nouveau président du Liberia, George Weah est avant tout connu comme joueur de football. Un joueur passé notamment par Monaco, le PSG, et l’AC Milan et une carrière qui lui a permis de gagner un Ballon d’or, le seul gagné par un Africain. Regardez les 20 plus beaux buts de sa riche carrière.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|



