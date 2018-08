(Vidéo) Rivalité entre Mané et Salah : La réaction très positive de Jürgen Klopp, leur entraîneur de club ! Ironie du sort, les deux meilleurs joueurs africains évoluent dans le même club depuis une saison et devraient être rivaux pour les distinctions individuelles.



Rédigé par leral.net le Lundi 20 Août 2018 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

En janvier, l'Egyptien Mohamed Salah a été lauréat du trophée du Joueur africain de l’année 2017 devant le Sénégalais Sadio Mané, classé 2e. Même si le "Pharaon" repart favori pour le doublé, Sadio Mané a démarré fort cette saison en inscrivant un doublé contre West Ham en ouverture de la Premier League. Naturellement, les statistiques individuelles seront prises en compte pour départager Sadio Mané et Mohamed Salah.

Face à cette rivalité silencieuse au sein du même club entre les deux stars africaines, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp a assuré en conférence de presse que " ses attaquants (Sadio Mané, Roberto Firminho, Mohamed Salah) ne sont pas en compétition entre eux, mais qu’ils travaillent tous pour le bien de l’équipe".











Senenews



