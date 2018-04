Vidéo : Ronaldo jubile, Matuidi pète un plomb

Fin de match tendue à Madrid, ou un pénalty discutable et très discuté a provoqué la colère des Turinois. Gianluigi Buffon a été exclu pour avoir poussé l’arbitre à plusieurs reprises, et à la fin de la rencontre, c’est Blaise Matuidi qui a perdu son sang-froid, ne supportant pas la célébration de Cristiano Ronaldo. Ambiance chaude entre le Français et le Portugais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Avril 2018 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|