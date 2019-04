(Vidéo) Serigne Modou Ndiaye : “Serigne Touba Dou Yalla, Nagnou Bayi Lolou” Serigne Modou Ndiaye a tenu des paroles de vérité sur certains disciples qui font de Cheikhoul Khadim un Dieu. Selon lui, Serigne Touba a toujours loué Allah et son Prophète et se considère toujours comme une simple personne.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 19:41



