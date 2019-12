Vidéo : Sermonné par Serigne Mountakha : Cissé Lô annonce sa retraite politique Moustapha Cissé Lô a annoncé sa retraite politique. Et pour cause, un sage conseil que lui aurait prodigué le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké et qu’il a décidé de suivre à la lettre.



Comme il l’a fait avec Madické Niang, Serigne Mountakha a demandé à Moustapha Cissé Lô d’arrêter la politique. « Ndigël » que le président du parlement de la CEDEAO a décidé de suivre. A cet effet, il affirme qu’il ne sera plus dans des querelles médiatiques à connotation politique.



Une nouvelle posture de conseiller

Le président du parlement de la Cedao ajoute qu’il ne souhaite plus occuper aucun poste politique venant du président Macky Sall. Le remerciant de passage pour tout ce qu’il a fait pour lui. Tout ce qu’il souhaite maintenant, rajoute-t-il, c’est de pouvoir le rencontrer quand il veut afin de le prodiguer sa vision sur la marche du pays.



