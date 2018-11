(Vidéo) Son fils Cheikh Diop décédé, sa mère brise le silence

La vague médiatique qui a entouré le drame de Cheikh Diop est en train de s’estomper petit à petit, et comme d’habitude, l’histoire de cet homme, dont on devrait tirer nombre d’enseignements, risque de bientôt tomber dans l’oubli. Et c’est cela que la mère de Cheikh Diop tente d’empêcher, en brisant le silence. En effet, la mère du tristement célèbre suicidaire a fait une sortie et fait un émouvant témoignage que Sunubuzz vous propose de découvrir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|