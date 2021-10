Video : Tivaouane: Serigne Moustapha Sy craque et fond en larmes Les émotions ont pris le dessus sur le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy après le témoignage émouvant de son fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Le marabout a fondu en larmes devant ses milliers de talibés qui ont pris part à la cérémonie clôture du Gamou qu'il présidait ce matin, au champ de Course de Tivaouane.





