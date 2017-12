Vidéo-Versement de caution pour Khalifa Sall et Cie : Les éclairages de Me Babou Le maire de Dakar et co-inculpés doivent prendre leur mal en patience. Le dépôt de la caution ne signifie pas qu’ils vont bénéficier automatiquement, d'une liberté provisoire, selon les explications de Me Abdoulaye Babou. Mieux, d’après la robe noire qui intervenait ce mercredi sur la RFM, « si le Procureur s’oppose à la demande de liberté provisoire, nonobstant la caution », ils ne vont pas sortir de prison.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017 à 15:16



