Vidéo: Volés, plus de 2000 enfants retrouvés dans un Avion au Tchad Ils s'agit selon "Bénin Times" d'enfants volés au Burkina Faso, en Cote d'Ivoire , au Mali , en Guinée et au Sénégal. Ils ont été cueilli par les autorités Tchadiennes dans un aéroport de N’Djamena.



