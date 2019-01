Vidéo exclusive : Comment l'Islam a changé radicalement la vie de l'ancien artiste Abdou Ndiaye :" Yalla moma dieulé ci dikam yobouma ci..." Abdou Ndoaye néna waaw, l'ancien artiste danseur qui a fait les scènes de Youssou Ndour et Cie, a vu l'Islam par l'intermédiaire des enseignements de Serigne Touba, changer radicalement sa vie dex danseur pour devenir un musulman pratiquant qui a regretté son passé d'ignorant de danseur et d'artiste. Ici, au micro de Leral.net, Abdou Ndiaye conte son histoire.

