Vidéo-surveillance à Dakar : Attention, désormais vous êtes surveillés !

Le gouvernement du Sénégal a le feu vert de la Commission de protection des données personnelles (Cdp) pour démarrer son opération d’instauration de la vidéo-surveillance «sur l’ensemble des zones sensibles pour renforcer la lutte contre l’insécurité et la criminalité organisée», comme l’a annoncé le chef de l’Etat lors de son adresse à la Nation le 3 avril dernier.



L présidente du Cdp, Awa Ndiaye, a indiqué que le dispositif de vidéosurveillance déployé par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a fait l’objet d’une déclaration au sein de son service et validé par la session plénière.













IGFM