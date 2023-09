Vie Difficile-Jeunesse en situation précaire… Bataille Intra APR : ce contexte défavorable à Amadou Bâ Amadou Bâ est choisi candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Sa candidature contestée par certains est approuvée par beaucoup d'autres qui n'entendent pas contester le choix de Macky Sall qui le présente comme le meilleur profil. La désignation du Premier ministre Amadou Bâ intervient dans un contexte défavorable marqué par un coût intenable de la vie et une guéguerre intra Apr.

L'équation du coût intenable de la vie



Mais au-delà du choix, se pose l'équation du contexte particulièrement difficile de la vie. En fait, face à l'inflation sauvage post covid, le gouvernement du Président Sall a pris des décisions tendant à la réduction du coût de la vie, mais elles n'ont pas porté leurs fruits. La réduction des denrées de première nécessité, du coût du loyer et des matières pour la construction n'a pas été suivie d'effets sur le marché avec des commerçants qui dictent leurs prix.



Des jeunes qui fuient la misère au prix de leur vie



Le désespoir quasi généralisé au niveau de la jeunesse dont certains n'hésitent pas à emprunter des pirogues pour se rendre en occident est une autre donne qui joue contre le candidat désigné de Benno bokk yakaar. Ils sont en effet de plus en plus nombreux les candidats qui bravent les vagues au prix de leur vie pour quitter le pays. Si le candidat Amadou Bâ ne leur redonne pas très rapidement l’espoir à travers des actes et non des discours, inutile de dire que ces jeunes et leurs parents ne voteront pas pour lui



Amadou face à un handicap majeur : la désunion de Benno



Au-delà des équations socioéconomiques défavorables à Amadou Bâ se pose le gros problème politique de la désunion de Benno bokk yakaar et de l'Apr. C'est un secret de polichinelle que la mouvance présidentielle est minée par des querelles qui risquent de peser lourdement sur la prochaine présidentielle en impactant négativement sur le résultat du candidat Amadou Bâ.



En clair, contre cette candidature, le spectre d'un vote sanction est réel. Si certaines voix s'élèvent en contestation du choix de Macky, il y a beaucoup qui se taisent pour le moment, attendant l'approche de l'échéance pour se dévoiler... S'y ajoute qu'avec le Parti socialiste, le soutien à Amadou Bâ n'est pas totalement acquis si l'on se fie au porte-parole Abdoulaye Wilane, qui menace de créer l'union socialiste pour participer à la présidentielle de 2024.





