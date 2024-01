Vigilance, la série de disparitions des bambins reprend : Un cauchemar pour les parents Plusieurs cas de disparitions ont été signalés ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On se rappelle dernièrement le cas des deux enfants découverts dans un véhicule à Keur Mbaye Fall et dont l’un a été trouvé mort avec les yeux crevés. Mais depuis lors, les choses semblent s’emballer avec plusieurs cas de disparitions notés çà et là. S Bes Bi

Depuis quelque temps, une augmentation alarmante du nombre de disparitions, d’enlèvements et de meurtres d’enfants est notée à Dakar notamment. Un phénomène qui est en train d’installer une psychose chez les parents qui prennent des précautions à chaque approche des élections. Il n’est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des avis de recherche et de disparition. Si certains restent introuvables, d’autres sont retrouvés morts ou saints et saufs.



Le 10 janvier dernier, l’actualité était occupée par l’affaire des deux enfants retrouvés dans une voiture à Keur Mbaye Fall alors qu’ils avaient été portés disparus depuis cinq jours. L’un des enfants âgés de 4 ans, I. Fall, avait malheureusement été retrouvé mort, la tête recouverte de sang et les yeux crevés, alors que le second, I. Dia, présentait une large blessure à la cuisse et dans un état comateux.



Une découverte macabre qui avait suscité la colère des populations qui s’en sont prises au propriétaire du véhicule qui serait un marabout. D’ailleurs, ce dernier avait été arrêté par la gendarmerie dès les premières heures de la découverte macabre, avant d’être finalement libéré. Seulement, depuis lors, les cas de disparitions semblent s’enchainer en ce début de l’année 2024.



M. Fall, 13 ans, disparait avant d’être retrouvé après 3 jours à Keur Massar



Le mardi 16 janvier, un cas de disparition a été signalé à Keur Massar. Un élève de 13 ans répondant du nom de M. Fall, élève en classe de 6ème, à l’école privée catholique St Gilbert de Keur Massar, au quartier Diacksao, avait été porté disparu.



Sa photo avait été signalée sur les réseaux sociaux. Et finalement, raconte son père joint au téléphone par Bés bi, c’est au bout de trois jours que son enfant a été retrouvé. Le mardi 16 janvier dernier, vers les coups de 19h, le garçon avait quitté le domicile de ses parents pour aller à la boutique du coin, mais il n’est jamais revenu. Très inquiets, ses parents avaient entrepris des recherches dans tout le quartier en vain.



Finalement, c’est 3 jours après, qu’il a été aperçu assis à la station de service de Keur Massar. «Il a été retrouvé par chance, sain et sauf. Je l’ai conduit à l’hôpital tout de suite après, mais les médecins m’ont confirmé à la suite d’une consultation et d’une batterie d’analyses qu’il n’avait ni été abusé sexuellement, ni avoir été drogué», a confié son papa.



Sur les circonstances de sa disparition, le père de famille dit les ignorer pour le moment. «On lui laisse le temps de digérer cette affaire, on ne lui a posé aucune question depuis son arrivée. Peut-être que lui-même va venir vers nous pour nous dire ce qu’il a subi. Au cas contraire, je vais attendre dans trois à quatre jours pour le questionner, sinon je l’amène chez un spécialiste », a dit M. Fall, pour qui l’essentiel était de retrouver son fils.



Une fillette de 12 ans, disparait à Ouakam



Ce samedi 20 janvier, une fille de 12 ans, élève dans un collège sis à Ouakam a aussi été portée disparue. Elle avait quitté le domicile de sa tante pour se rendre à l’école coranique. Seulement, elle n’est pas revenue chez elle à l’heure de la descente. Inquiets, ses parents avaient commencé à la rechercher dans tous les quartiers périphériques mais en vain. Et cela jusque tard dans la nuit.



Finalement, c’est avec l’aide d’une voisine que sa tante a été mise en relation avec un marabout qui leur a demandé de ramener un habit de la fille disparue. Le seul moyen, selon lui, de la faire revenir de son propre gré. Finalement, c’est vers les coups de minuit qu’elle a été retrouvée.



Deux jours auparavant, c’est un avis de recherche avec la photo d’une mère de famille, demeurant à Yoff, qui a été partagée sur Facebook et WhatsApp. S. Dupont, qui était allée acheter du poisson, n’est jamais revenue chez elle. Mais d’après les dernières informations collectées auprès de sa famille, elle a finalement été retrouvée à l’hôpital Principal dans un état d’inconscience et on ne sait pas pour l’heure si elle a été enlevée ou non

