Vih/Sida, Covid-19 et accidents de la circulation : Plus de 2 000 personnes ont perdu la vie entre ces fléaux

Le Vih/sida, la Covid-19 et les accidents de la circulation causent d’énormes pertes en vie humaines dans notre pays dans ce 21e siècle. C’est dans ce sens que l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, lors de la 19e édition des journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires de Dakar, a posé le débat sur ces trois fléaux; informe L'As.



Selon la directrice des établissements publics de santé, Dr Fatou Mbaye Sylla, ces sujets constituent une préoccupation majeure pour le gouvernement du Sénégal qui, à travers le PSE, s'est fixé entre autres comme priorités d'améliorer l'offre et la qualité des services de santé, à travers la construction, la réhabilitation et la maintenance des équipements et infrastructures sanitaires. «Améliorer la résilience du système de santé face aux chocs exogènes et endogènes et particulièrement contre les pandémies dont celle qui n'a pas encore dit son dernier mot : la pandémie de Covid-19 qui a secoué le monde entier et qui est un exemple patent, mais aussi la gouvernance sanitaire, grâce au renforcement de l'efficience des dépenses publiques de santé», souligne-t-elle. Vos échanges porteront aussi sur les cancers, selon elle, pour lesquels le Sénégal a fait de la prévention primaire et de la détection précoce de cette pathologie. «Des efforts encore soutenus sont attendus par nos populations particulièrement dans les innovations thérapeutiques.»



Pour ce qui est des accidents de la circulation routière, Dr Fatou Mbaye Sylla révèle qu’ils sont devenus une des premières causes de morbidité, de mortalité et d'invalidité. «Nos hôpitaux subissent en permanence la pression liée aux afflux massifs de blessés suite à ces accidents. La sécurité sur nos routes reste une des priorités d'action du gouvernement du Sénégal. Les échanges autour de cette question et son appropriation par les enseignants- chercheurs vont très certainement contribuer à lutter efficacement contre ce fléau», affirme-t-elle. En ce qui concerne la certification des établissements, Dr Fatou Mbaye Sylla est d’avis qu’il sera l'aboutissement d'une démarche qualité et de normalisation de nos structures de références que sont les hôpitaux.



722 personnes ont perdu la vie sur les accidents de la circulation au Sénégal



Pour sa part, le président du comité scientifique de ces journées médicales, Pr Habib Sy, estime que la pandémie de Covid-19 a fait en sorte que nous avons perdu 1 971 Sénégalais. «Les accidents de la circulation routière qui sont l'innovation dans ces pandémies sur 2022, nous avons perdu à peu près 722 Sénégalais ; donc, c'est un décès tous les 12h.»

