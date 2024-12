Villa du président de l’Assemblée nationale : Moustapha Niasse se défend et rejette les accusations"

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 10:10

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ne veut en aucun cas que son nom soit associé dans l’affaire nébuleuse de la résidence du chef de l’institution parlementaire. L’affaire de la résidence du Président de l’Assemblée nationale ébruitée par le Premier ministre Ousmane Sonko aurait été tronquée à hauteur de 300 millions de frs par l’ancien régime au profit de Tahirou Sarr.



Selon Le Témoin de ce 31 décembre, l’honorable député Abdou Mbow aurait indiqué au cours d’une émission sur la RFM, ce dimanche, que l’ancien président de l’Assemblée nationale était bien au courant de la transaction. Il a été totalement démenti par l’Alliance des Forces du Progrès(AFP) via le sieur Alioune Badara Diouck ancien conseiller technique du président Niasse. « Dans l’émission Grand Jury de la RFM dimanche 29 décembre 2024, l’honorable député Abdou Mbow a donné une version singulière de l’affaire de la villa devant servir de résidence au président de l’Assemblée nationale, en bouleversant les rôles et la chronologie des faits » explique d’emblée M. Diouck.



Ce dernier d’ajouter ensuite que « le président Moustapha Niasse a opposé une fin de non-recevoir à un projet visant à aliéner un bien de l’Etat avec des procédures et des conditions pour le moins saugrenues. Cette affaire a débuté en 2017 par une procédure engagée par le ministre du Budget (Nldr Birima Mangara) et le Directeur du Patrimoine bâti de l’Etat sans en informer le Président de l’Assemblée nationale. C’est le 03 juin 2021 que le Directeur du Patrimoine bâti de l’Etat a écrit au Président Moustapha Niasse pour lui demander les clés de la villa. La lettre est restée sans réponse. Après quoi, le président Niasse a rendu compte au président Macky Sall.



L’affaire de la villa figurait en bonne place dans les dossiers de passation des pouvoirs entre le président Niasse et le président Amadou Mame Diop. La remise des clés de la villa en question consacrant la transaction a été effectuée le 20 aout 2024. Je m’en tiens là pour le moment » conclut l’ancien conseiller technique du président Niasse. Ce dossier n’a pas encore révélé ses vrais dessous. Ce qui est sûr, le président Niasse s’en lave les mains.

Mame Fatou Kébé