Village de thiepp mayel : La Gendarmerie de Ndindy ouvre une enquête sur un présumé scandale de l’aide alimentaire

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juin 2020 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Une controverse autour de la distribution de l’aide alimentaire dans un village situé au niveau de la Commune de Touba a atterri, au Poste de Gendarmerie de Ndindy. D’après nos confrères de SourceA, des anciens habitants du village de Thiepp Mayel, qui ont déménagé à Touba, depuis des lustres, ont pu, mettre la main sur le riz de Mansour Faye.



Alors que le village en question est effacé de la région de Diourbel, depuis 1983. Le journal de préciser qu’un jeune marabout a dénoncé l’affaire auprès du Poste de Gendarmerie de Ndindy.



Et ce dernier a confisqué le reste du butin et qui, jusque tard dans la soirée d’hier, était de plain-pied dans l’audition des bénéficiaires.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos