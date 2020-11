Ville de Dakar: Mme Soham Wardini annonce un excédent budgétaire de plus de 10 milliards de FCfa

Dans le même sillage, elle a renseigné que les travaux de restauration, de réhabilitation et d’extension de l’hôtel de ville sont en phase terminale. Et, rassure-t-elle, les bâtiments pourront être réceptionnés au cours du 1er trimestre de l’année 2021. En sus, il y a le nettoiement et la désinfection des lycées et collèges de la ville de Dakar et la distribution des kits alimentaires pour atténuer l’impact social de la pandémie. Parallèlement à la gestion de la Covid 19, tous les projets en cours ont fait l’objet d’un suivi technique et financier, a annoncé l’édile de la capitale.



Toujours lors de session ordinaire, la mairesse a annoncé plusieurs accords de partenariat entre la ville de Dakar et la ville chinoise de Guangzhou , avec le syndicat d’initiatives de tourisme de Dakar.



Par ailleurs, l’autorisation de faire un don d’un scanner au centre hospitalier Abass Ndao et celle de signer un protocole d’accord entre la ville de Dakar et le collectif des organisations et structures d’appui aux enfants et jeunes en difficultés ou encore les orientations budgétaires ont été évoquées.

La ville de Dakar a clôturé sa gestion de 2019, avec un excédent budgétaire de 10 390 735 242 francs Cfa. La révélation a été faite par la maire de la capitale sénégalaise, en l'occurrence Mme Soham Wardini. C'était à l'occasion de la réunion en session ordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu ce mercredi, au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement du personnel municipal.

