Ville de Dakar: Voici quelques nouveaux adjoints au maire

On poursuit l’élection des adjoints au Maire après celle de la première adjointe au Maire, qui est Mme Ngoné Mbengue.



Pour le post du deuxième adjoint au maire, seul Monsieur Pathé Ba est candidat.

Les conseillers municipaux du défunt Parti politique Pastef n’ont pas présenté de candidats comme ce fut le cas pour le poste de première adjointe au Maire.



Après dépouillement on a 85, bulletins nuls 5, suffrages valablement exprimés 80.

Le candidat Pathé Ba (FSDBJ) est le nouveau deuxième adjoint au Maire avec 80 voix.





Monsieur Daouda Gueye (PUR) est élu 4ème adjoint au Maire avec 69 voix.

Mme Woré Diaw (Taxawu Dakar) est élue 5ème adjointe avec 59 voix.



Monsieur Mouhamed Magassouba du Parti Ex Pastef est proposé au poste de 6ème adjoint au maire mais il n’est pas dans la salle et a suivi le boycott à l’image des autres conseillers municipaux dudit défunt Parti.



Sur ce Monsieur Mawlou Diakhaté du Grand Parti est proposé pour le poste de 6ème adjoint au Maire.



Monsieur Mawlou Diakhaté du Grand Parti est élu 6ème adjoint au Maire avec 62 voix.



Mme Jacqueline Badiane (PUR) est élue 7ème adjointe au Maire avec 57 voix.



Monsieur Bassirou Samb (Taxawu Dakar) est élu 8ème adjoint au maire avec 55 voix.



Mme Khady Niang Sylla (PEM d’Habib Sy) est élue 9ème adjointe au Maire avec 51 voix.



Monsieur Seydou Gueye (Benno Bokk Yaakaar) est élu 10ème adjoint au Maire avec 58 voix.



A signaler qu’après la proposition du Maire Barthélémy Toye Dias pour le poste de 10ème adjoint au maire à Monsieur le ministre Seydou Gueye, un grand standing ovation 👏 a été noté dans la salle, tous les conseillers municipaux présents ont beaucoup magnifié avec des applaudissements.



Matar GUEYE