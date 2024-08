Ville de Rufisque / Modernisation de l'éclairage public : Le maire Oumar Cissé lance une opération d'envergure Le maire de la ville de Rufisque, Oumar Cissé, a inauguré une vaste opération d’entretien et de renouvellement du réseau d’éclairage public de la ville, baptisée "Tall lamp yi léral Teunguedj", signifiant "allumer les lampes et éclairer Rufisque". Cette initiative vise à améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant l’obscurité qui pèse sur les quartiers depuis des années.

Lors de cette tournée de lancement, le maire s’est rendu dans plusieurs quartiers stratégiques : Gouye Mouride, Darou Rakhmane, Nimzatt et Hlm. Ces zones ont été choisies en raison de leur forte densité de population et du besoin pressant d’amélioration de l'éclairage public.



"Cette année, l'objectif est de couvrir l'ensemble des 136 quartiers de Rufisque", a souligné M. Cissé, en annonçant l’acquisition de 875 lanternes. Ce marché, évalué à 44 millions de francs CFA, a été attribué à l'entreprise Frelec à la suite d'une procédure transparente. Les fonds proviennent du budget propre de la ville.



Le maire a rappelé que l’état de l’éclairage public à Rufisque laissait à désirer depuis des années, malgré plusieurs tentatives municipales pour y remédier. Toutefois, il se montre optimiste quant à cette nouvelle phase de modernisation. "Cette initiative marque le début d'une nouvelle ère pour Rufisque", a-t-il déclaré.



En 2022, la mairie avait déjà entamé des travaux d’amélioration avec l’éclairage de sites emblématiques tels que le marché central et des artères majeures de la ville. Cette année, le projet s’étend aux grands boulevards et aux routes principales, renforçant ainsi la sécurité et le confort des résidents.



Le maire Cissé s’engage à ce que cette opération soit menée à bien, assurant un éclairage de proximité pour tous les quartiers de Rufisque.



