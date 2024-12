Ville de Thiès: 350 millions FCfa dans la modernisation de l’éclairage public en 2024, selon le maire

La ville de Thiès a lancé un vaste chantier de modernisation de son réseau d’éclairage public devenu vétuste, pour un coût global de 350 millions FCfa, durant l’année 2024, a appris l’APS du maire Babacar Diop.



‘’ Cette phase 3 a pour objectif de moderniser l’éclairage au niveau des avenues principales de Thiès », a relevé l’édile de la Cité du rail.



Selon le maire de Thiès, l’éclairage de la ville était dominé par le réseau ‘’4-4-44’’ datant de plus de 20 ans.



‘’J’ai voulu moderniser ce réseau, pour qu’on bascule, du sodium vers le led et cela nous a coûté 350 millions de francs Cfa ’’, a affirmé Babacar Diop.



Cet investissement, dit-il, a permis de moderniser les avenues Jean Collin, Caen, Lat-Dior, Madame Bèye, Aynina Fall, Léopold Sédar Senghor, entre autres.



Jugeant « très appréciable » le niveau d’éclairage actuel de ces avenues, le maire a aussi fait remarquer que la ville s’est, comme l’année dernière, attelée à la décoration publique, à l’occasion des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre, poussant ainsi les Thiessois à sortir.



« C’est le seul moment où l’on voit les Thiessois réconciliés avec eux-mêmes, leurs familles, leur propre ville, (et) où les enfants, les jeunes, garçons et filles sortent massivement », ajoute-t-il.



Selon Babacar Diop, voir les Thiessois envahir les places publiques, le réconforte dans sa conviction quant à l’importance de réhabiliter, moderniser, éclairer et décorer ces endroits, au profit des populations.



« Aujourd’hui, j’ai vu que des gens quittent Saint-Louis, Dakar, pour venir passer la fête à Thiès, tant mieux », s’est-il réjoui.















Aps