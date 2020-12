Ville mythe - Cité magique Patrimoine mondial, ville d’eau ( Oumar Awa Sarr Ndiaye ) VIATIQUE - Saint-Louis



Saint-Louis se dégrade. Certains quartiers ressemblent à des bourgades rurales où les rues sont transformées en bergeries, en dépôts de foin si elles ne sont pas jalonnées par diverses petites entreprises informelles. Saint-Louis fait partie des villes où la salubrité est une denrées rares.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Une idée trotte également à l’esprit ? Quelle vision le maire a-t-il pour l’avènement prochainement annonncé de l’exploitation des hydrocarbures qui à n’en pas douter va générer une explosion d’activités tertiaires ?



En réponse à des propos qui circulent, nous ne devons pas accepter des ambitions politiciennes que nous trouvons injustes. Nous devons nous battre toujours pour les principes.



Dépabtiser la principale artère de Saint-Louis pour l’appeler Macky Sall est une hérésie, une proposition scandaleuse qu’il faut refuser. L’époque coloniale où le pouvoir imposait l’injustice est révolue. Maintenant nous vivons pleinement l’éveil des consciennces.



Le citoyen doit retrouver son identité dans sa ville : les statues, les noms des rues constituent son dictionnaire mental qui doit lui rappeler ses héros et les combats de résistance. C’est là un prinncipe qui ne souffre pas de discussions. Par ailleurs il faut éviter de donner des noms propores qui sèment la discorde.



Oumar Awa Sarr Ndiaye

Rue Tafsir Oumar Sall (Ex rue Calvet)

Sor Saint-Louis



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos