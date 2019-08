‘’Villégiature’’ : Sonko dénigre Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye Les images diffusées sur le Net du Président Macky Sall et du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, actuellement en vacances, font désordre selon Ousmane Sonko, qui oppose la ‘’villégiature’’ du Président et de ses ministres, à la situation globale difficile au Sénégal.

« Le gouvernement, malgré une situation sécuritaire, économique, sociale, pluviométrique et humanitaire des plus délétères et les scandales à répétition, trouve du temps pour la villégiature: le premier flic du pays est avec les lions à Fathala et le lion, lui, dort à … Biarritz », raille Ousmane Sonko dans un communiqué.



Le leader de Pastef de siggérer au chef de l’Etat et à ses ministres, d’« aller demander au paysan inquiet de la tournure de l’hivernage 2019, où se trouve Biarritz ».

