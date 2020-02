Viol: Perpétuité pour le chauffeur de "clando" violeur de ses clients

Abdou Aziz Diakhaté, chauffeur de "clando", passera le reste de sa vie en prison. La chambre criminelle de Dakar l'a condamné à la réclusion à perpétuité pour association de malfaiteurs, vol aggravé et viol. Idem pour son acolyte Guélaye Cissé.



Selon Rewmi Quotidien, ils ont comparu, hier, devant la barre de la juridiction criminelle. Abdoul Aziz Diakhaté et son complice avaient une voiture clando de marque 205.



Au lieu d'assurer correctement le transport des passagers, ils leur déviaient de leur destination pour les conduire au Technopôle avant de les agresser et prendre leurs téléphones portables, leur argent et, parfois, les violer.



Les accusés ciblaient les femmes. Mais, un jour, conduisant, le sieur Bathie Lèye a dépassé le "clando". Abdoul Aziz avait violé une de ses clientes, Ndèye Ngoné Pène. À défaut de la pénétrer de manière charnelle, il a introduit son tournevis dans le vagin de sa victime.

