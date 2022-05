Viol: Un Sénégalais arrêté en Espagne

La police espagnole a arrêté dimanche dernier à Valence, un Sénégalais de 29 ans. Ce dernier est accusé de viol par une femme. Les faits se seraient déroulés deux jours plus tôt.



La plaignante affirme que le mis en cause l’a suivie, poussée contre un portail et violée dans une ferme. "Les Échos", qui donne l’information dans son édition de ce samedi, rapporte que le ressortissant sénégalais, qui n’a pas de casier judiciaire, a nié les faits. S’il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, précise le journal, il jure que c’était avec le consentement de la victime présumée.



"Les Échos" signale que le suspect a confié à la police avoir rencontré son accusatrice vendredi dernier, dans un club à Valence.















Avec Seneweb