Viol à Louga: une mineure de 16 ans accuse le père de son amie et son petit ami

Mercredi 29 Mai 2019

Poursuivis pour le délit de détournement de mineure par la dame A. Faye, qui les accuse d’avoir couché avec sa petite fille, S.G, 16 ans, Abdou Guèye, père d’une amie de la victime et Rahmane Aïdara, petit ami de la victime, seront fixés sur leur sort le 5 juin prochain.



A la barre, la partie civile est revenue dans les moindres détails de ses différentes escapades avec les mis en cause.



Selon elle, le père de son amie a couché avec elle à trois reprises chez lui et son petit copain, à deux reprises.



Pourtant, les prévenus ne se connaissent pas mais ils sont poursuivis pour le même délit et la même personne.



Devant le tribunal, les mis en cause ont nié les faits.



Dans son réquisitoire, le parquet a requis une peine de 6 mois contre les deux prévenus.

Délibéré le 5 juin prochain.

