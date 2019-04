Viol à Ouest-Foire: A. Kébé, âgée de 60 ans violée par un vigile

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Les méthodes et techniques, appliquées par les violeurs sortent souvent de l’ordinaire. Le vigile qui officiait au quartier Ouest-Foire sort du lot. Ce dernier, a ligoté, battu et violé sa patronne, A. Kébé, une dame âgée de 60 ans.



D’après le journal Tribune, M. Maréna, brutalisant sa victime, a également dérobé la somme d’un million Fcfa et des bijoux.



Mais, les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) ont fait tomber Maréna et son complice de grand frère.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos