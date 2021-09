Viol, bagarres, insultes, trafic de faux billets et de passeports diplomatiques: La 13e Législature dans les égouts Accusations. C'est le quotidien qui a animé cette 13e Législature depuis près de deux ans. Les députés, ces" défenseurs" des populations ont ravi la vedette aux habitués des rubriques "faits divers" et à ce rythme, ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 07:40 | | 3 commentaire(s)|

Le député Seydina Fall dit "Boughazeli" avait été accusé dans l'affaire de faux billets de banque d'un montant de 46 millions FCfa. Et depuis, il est en liberté provisoire.



Le député Ousmane Sonko lui a emboîté le pas avec les accusations d'une fille, Adji Sarr, qui estime qu'elle a été violée à plusieurs reprises par ce dernier. Et cette affaire qui paraissait anodine, a plongé le Sénégal dans une spirale de violences qui a occasionné treize (13) morts.



Le même député a été au coeur d'une bagarre contre un de ses collègues, Mberry Sylla, en juin dernier, où chacun se vantait d'avoir bien maltraité l'autre.



Sans occulter les insultes et autres obscénités débitées dans l'Hémicycle. Et cette affaire de trafic de faux passeports diplomatiques, vient sonner le glas de cette 13e Législature, qui est bien descendue aux ras de pâquerettes et même dans les caniveaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos