Viol collectif sur une fille de 13 ans : Deux mécaniciens et deux pêcheurs arrêtés

La brigade de gendarmerie de la Foire a déféré deux mécaniciens et deux pêcheurs, pour séquestration et détournement de mineure de 13 ans, suivis d’un viol collectif. Âgée de 13 ans, la fille répondant aux initiales S. S., a été victime d’un viol collectif suivi de menaces. Elle aurait été piégée puis emmenée dans une chambre sise à Yoff Ngaparou. Là, ses bourreaux l’ont ligotée, avant de la violer à tour de rôle.



D'après le récit de "Seneweb", le mécanicien A. Seck et le pêcheur M. Sarr auraient profité de la naïveté de S. S., pour l’inviter à les accompagner chez leurs amis B. Ndoye (pêcheur) et A. Ba (mécanicien). Selon la victime, la scène s’est déroulée sous les yeux de ses compagnons A. Seck et M. Sarr, qui prenaient du plaisir en filmant son viol. Leur forfait accompli, les quatre hommes ont menacé la fille de partager la vidéo compromettante, si elle leur dénonçait. Mais malgré les menaces, la victime a décidé de laver cet affront en confiant sa mésaventure à sa mère, dans les moindres détails. Accompagnée de sa fille, cette dernière a déposé une plainte à la brigade de la Foire. Dans le cadre de l’enquête, les gendarmes ont réquisitionné les services d’un gynécologue. Les résultats des examens ont confirmé les rapports sexuels.



La descente inopinée effectuée à Yoff, a permis aux pandores de mettre la main sur les quatre mis en cause. Interrogés, ils ont accusé la fille de 13 ans, d’être une prostituée. Malgré tout, tout ce beau monde a été déféré vendredi dernier, au parquet de Dakar.

