Viol collectif sur une mineure : Abdou Kambaye et Cheikh Camara risquent 10 ans de prison Abdou Kambaye et Cheikh Camara risquent gros. Et pour cause, le procureur de Grande instance de Kolda a requis 10 ans de prion contre eux, le mercredi 8 mai, au tribunal de Grande instance. Les deux prévenus ont été appréhendés par des éléments de la gendarmerie à Baghère, dans la région de Sédhiou, la nuit du 20 avril dernier, alors qu’ils se relayaient sur une mineure de 15 ans. Devant la barre, ils ont reconnu les faits et seront fixés sur leur sort le 22 mai prochain, lors du délibéré, rapporte Source A

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 11:42



