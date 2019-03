Viol et pédophilie : la mineure accuse Idrissa Top d’avoir introduit son doigt dans son sexe Le sieur Idrissa Top, qui était hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, risque gros. Accusé de viol et de pédophilie sur mineur, ce chauffeur de taxi reconverti en vendeur de portables, est accusé par une fillette de moins de 13 ans d’avoir introduit son doigt dans son sexe.

Selon Source A qui donne l’information, les faits remontent au 6 janvier dernier quand Idrissa Top s’est rendu au domicile de la fillette à la demande de sa mère. Le sieur Top a dit à la barre connaître la dame depuis un moment et l’aidait à régler ses petits besoins.



Réfutant les faits qui lui sont reprochés, Idrissa Top soutient que ce jour-là, quand il est arrivé dans la maison, il y avait plusieurs dames sur place, soutenant ainsi, qu’il était impossible de violer quelqu’un. Idrissa Top explique que la dame en question lui a demandé de lui donner un téléphone portable, mais n’avait de quoi payer. C’est pourquoi il avait refusé de lui laisser sa marchandise.



Toutefois, il avait accepté de lui remettre un billet de 2000 francs pour acheter le thé. C’est à ce moment, explique-t-il, que la dame a envoyé la fille acheter le thé à la boutique. Ce à quoi il dit s’être opposé, puisque la fille était en train de manger. C’est alors que la dame est partie elle-même à la boutique.



En son absence, poursuit-il, les dames qui se trouvaient dans la maison, sont venues l’approcher lui demandant de leur donner des téléphones. A l’en croire, elles auront tout essayé pour le séduire sans succès. Une thèse qui n’a toutefois pas convaincu le Parquet qui a requis 10 ans de prison contre lui pour viol et acte de pédophilie contre lui.



Absente de l’audience, la fillette avait joint un certificat médical au dossier avec une robe tachée de sang. Elle avait expliqué que Idrissa Top avait introduit son doigt dans son sexe. Et quand elle lui dit qu’il lui faisait mal, le vendeur de téléphones lui a suggéré de mettre du beurre de karité dans ses parties intimes pour ne plus avoir mal. Interrogé là-dessus à la barre, Idrissa Top affirme que ce sont les dames qui lui ont enduit de beurre de karité sur tout le corps pour entretenir des relations sexuelles avec lui.



Une thèse confuse qui pourrait lui coûter cher, malgré la plaidoirie de son avocat, qui trouve la sentence à l’encontre de son client beaucoup trop sévère.



L’affaire a été mise en délibéré en attendant le verdict le 18 mars prochain.

