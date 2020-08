Viol présumé d'une malade de la Covid-19 - "Il a réussi à me pénétrer alors que...", selon la victime Le viol présumé d'une malade de la Covid-19 au Cte de Novotel continue de faire du bruit. Après le suspect et la Croix Rouge qui ont tenté de se "blanchir", la victime a fait des révélations explosives sur son bourreau.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 07:29 | | 0 commentaire(s)|

"J'avais peur, personne ne pouvait m'entendre à cause des portes blindées. Je résistais, mais", a déclaré la victime, renseigne Libération.



"Il a réussi à me pénétrer alors qu'un bout de ma robe était collé à son sexe. C'était horrible. Il a fait semblant de partir avant de me bousculer sur le lit pour continuer sa sale besogne. Et ce qu'il m'a dit après son acte ignoble était...", parvient-elle à dire lors de sa déposition.



