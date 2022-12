Viol suivi de grossesse d’une mineure: Un ouvrier de 63 ans placé sous mandat de dépôt

Lundi dernier, les riverains du sous-quartier Keur Serigne Mbaye Sarr, situé dans la commune de Diourbel, ont eu la surprise de leur vie en voyant la police débarquer pour arrêter Bara Thiam. Mais si l’arrestation de cet homme de soixante-trois ans a surpris ces habitants, c’est parce que ce dernier, qui est jusque-là décrit comme un vieil homme très pieux, calme et sans histoire, est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une gamine de treize piges, qui s’est retrouvée enceinte, raconte "L'As".



Réparateur de ventilateurs, Bara Thiam a ouvert depuis douze ans son atelier au marché central « Ndoumbé Diop ». Mais il est surtout connu pour son rôle de médiateur qu’il jouait jusqu’ici, aussi bien dans son quartier qu’au niveau du marché. Mais il traînait aussi une réputation d’homme impuissant, parce qu’il n’a eu ni enfant ni femme et qu’il a toujours vécu seul dans sa maison.



C’est samedi dernier que l’affaire a éclaté, après que les parents de la petite S. Faye ont remarqué des changements morphologiques de leur enfant. Et lorsque la gamine a été conduite à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour y être consultée, ses parents sont tombés des nues quand le médecin leur a appris qu’elle était déjà à huit semaines de grossesse. Face au refus de S. Faye de dévoiler l’auteur de sa grossesse, son père a menacé de lui faire sa fête. Ainsi, intimidée, elle a fini par leur raconter comment elle a été abusée sexuellement par le vieux Bara Thiam à chaque fois qu’elle était allée lui apporter le ventilo de son père pour réparation.



Le certificat médical attestant de la grossesse en main, le père de la fillette part saisir d’une plainte le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Ce dernier confie l’affaire aux éléments du commandant Ousmane Diop pour enquête. Une fois arrêté, Bara Thiam a nié avoir touché à la fillette. Et pour se tirer d’affaire, il confie aux policiers qu’il est impuissant, et que par conséquent, il ne pouvait pas être l’auteur de la grossesse de S. Faye.



Mais son système de défense va très vite s’écrouler comme un château de cartes, quand il a été conduit à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour un test d’érection, qui s’est finalement révélé positif. Mais si les résultats de ce test n’ont pas surpris le principal concerné, ils ont surpris ses voisins qui, interrogés dans le cadre de l’enquête, ont tous soutenu qu’ils croyaient que Bara Thiam était impuissant depuis toujours.



Mis devant le fait accompli, le vieux réparateur s’est résolu à reconnaître la paternité du fœtus que porte la petite S. Faye, élève en classe de CE2. Devant les enquêteurs, il a expliqué qu’il avait une certaine attirance pour la gamine, à qui il remettait entre deux et trois mille francs Cfa.



Déféré au parquet, Bara a fait l’objet d’un premier retour de parquet, avant d’être placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, où il attend son procès.