Viol sur sa cousine de 7 ans : D. Kassé déféré au parquet

D. Kassé, âgé de 15 ans, a été déféré au terme de la durée légale de sa garde-à-vue, au parquet de Pikine-Guédiawaye, pour viol. Les faits remontent à dimanche dernier, jour du combat royal opposant Modou Lô à Siteu, souffle "L'Observateur", repris par "Seneweb". Une jeune mère de famille, habitant au quartier Darou Salam 6 de Yeumbeul, qui s'était absentée, retrouve sa fille, A. M. Gassama, âgée de 7 ans, « la culotte et les jambes tachées de sang et pleurant à chaudes larmes », rapporte le journal.



La même source précise que la victime a aussitôt désigné son cousin, D. Kassé. Sa mère, « dépassée par les événements », ne l'a pas écouté. Cette dernière a affrété un taxi-clando pour transporter sa fille au poste de santé de la commune. La fillette sera admise au niveau du service gynécologique, où les blouses blanches, constatant que la patiente a été victime de viol, demande à la mère de prévenir d'abord la police, avant de revenir avec une réquisition médicale, d'après le quotidien d'informations.



Qui signale que la dame a appelé son mari pour voir la conduite à tenir. Il est clair, affirme le titre du Groupe futurs médias, que la famille voulait étouffer l'affaire dans l'œuf. La preuve : Le mari, après s'être concerté avec les autres membres de la famille, a enjoint son épouse de ramener leur fille à la maison et la dame s'est exécutée.



«i[Mais c'était sans compter avec la clameur populaire qui va [parvenir] jusqu'aux oreilles de l'Aemo [Assistance des enfants en milieu ouvert]]i», avance L'Obs. Qui informe que ledit service a saisi la police locale, mardi dernier. Depuis, les éléments du commissaire Cheikh Tidiane Diallo ont procédé à l'arrestation de l'apprenti-tapissier désigné par la victime et remis une réquisition médicale à la mère de la fillette. Celle-ci sera reconduite dare-dare auprès du gynécologue. L'examen révèle « des déchirures et lésions hyménales récentes, en plus d'une perte abondante de sang ». La victime sera auditionnée au centre de santé, où elle était retenue pour des soins.



«i[Cet après-midi du dimanche, la maison était vide et, en l'absence de sa mère sortie pour des affaires, la fillette s'est retrouvée seule avec son cousin. Elle rejoint le garçon qui regardait sur son téléphone portable, des vidéos sur l'application Tik-Tok. Pendant que les images défilent, D. Kassé se tourne subitement vers sa cousine et commence à la caresser. Devant l'inaction de la fillette, les attouchements deviennent de plus en plus insistants. Le corps gagné par la fièvre, l'adolescent n'hésite pas à mettre son doigt dans le sexe de sa cousine. Un cri de douleur est poussé par l'enfant qui se dérobe [...] et se met à saigner abondamment. L'enfant termine difficilement le récit de son calvaire, entrecoupé de longs sanglots]i», narre "L'Observateur", déroulant le film de l'agression sexuelle.



Face aux enquêteurs, Kassé a commencé par nier les faits, avant de craquer sous la pression. L'apprenti-tapissier a tout avoué.