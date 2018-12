Viol sur une majeure : une étudiante se retrouve avec une grossesse à la suite d’un viol Etudiante en Lettres Modernes, M. P. Sèye, réfléchira désormais à deux fois avant de sortir la nuit. Voulant acheter du crédit, elle est tombée sur deux hommes, dont l’un l'a violée sous la menace, alors que le second lui a imposé une fellation. Et actuellement, elle se retrouve avec une grossesse de 6 semaines.



Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Âgée de 23 ans, M. P. Sèye fait partie de ces rares jeunes filles qui ont décidé de garder leur virginité, jusqu’à leur mariage. Mais hélas, elle est tombée sur deux hommes ivres, en allant chercher du crédit téléphonique. Et comme par malheur, l’un deux l’a violée sous la menace, tandis que l’autre lui a imposé une fellation. Un viol dont elle est ressortie avec une grossesse.



Lundi dernier, l’un de ses bourreaux, Ibrahima Sourang Samb, a été jugé devant le tribunal de Dakar pour viol sur une majeure. Marié et maçon de son état, le mis en cause, Ibrahima Samb, a reconnu partiellement les faits. Selon lui, s’il a osé aborder la fille, c’est parce qu’elle avait la tête rasé e. « Je croyais que c’était une fille facile car elle avait la tête rasée » a-t-il osé dire au tribunal. Et sur la question du tribunal à savoir s’il acceptait la paternité de l’enfant, il a répondu par l’affirmative.



Le parquet ayant requis l’application de la loi, la défense a plaidé la relaxe pure et simple. Ce, au motif que la partie civile n’est pas une mineure et en plus, c’est une intellectuelle. Selon la défense, aucun geste n’a été manifesté pour montrer qu’elle n’était pas consentante. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de viol. Le délibéré sera connu le 31 décembre.













Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos