Violation de l’état d’urgence : Macky Sall demande le durcissement des mesures dans les transports et espaces publics Le président Macky Sall veut l’application de mesures plus coercitives dans le secteur des transports, les lieux de commerce et espaces publics pour freiner la propagation du coronavirus. Il l’a dit, hier, en réunion du Conseil des ministres, déplorant la multiplication des comportements à risque.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 06:57 | | 0 commentaire(s)|

Il a demandé au gouvernement de ‘’renforcer la mobilisation efficace de l’ensemble des services de l’Etat et des personnels de santé, ainsi que la mise en œuvre d’une communication de proximité efficiente et adaptée’’, ainsi qu’au ministre de la Famille, avec le soutien du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Santé et de l’Action sociale, à dérouler, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile, ajoute la même source.

Par ailleurs, concernant le soutien stratégique de l’Etat aux entreprises à travers les la FORCE-COVID 19, il a demandé d’intensifier l’exécution des mesures administratives, financières, fiscales et sociales, initiées par l’Etat.

Ainsi, il demandé ‘’au ministre de l’Economie et du Plan, en rapport avec les ministres impliqués, l’APIX et les organisations patronales, de définir une feuille de route intégrant des actions consensuelles chiffrées, afin de préserver les emplois et de relancer durablement l’activité économique nationale’’, écrit encore le communiqué.



