Violation de l’état d’urgence : des camionneurs transportent clandestinement des passagers, selon Gora Khouma Il n’y a pas que les transporteurs routiers qui violent l’état d’urgence en passant par les routes de terre pour acheminer des voyageurs dans les régions, moyennant de fortes sommes d’argent. Selon le Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, « des camionneurs transportent des passagers dans leurs cabines et réclament entre 25 et 30 000 francs CFA ». S’exprimant sur la Rfm, ce lundi, Gora Khouma a demandé aux « gendarmes de contrôler les camions. Ce n’est pas normal qu’ils continuent de transporter des clients. Nous voulons nous débarrasser de ce coronavirus ».

