Violation des nouveaux prix : 557 interpellations, plus de 13 millions FCfa d’amendes

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 11:58

557 commerçants ont ont été interpellés à Dakar, pour n’avoir pas respecté la mesure de baisse des prix de consommations. C’est le bilan fait par le Directeur du Commerce intérieur, à l’Aps, après des opérations de contrôle effectuées entre le 26 juin et le 6 juillet derniers, rapporte "Bes Bi".



Ainsi Ahmadou Bamba Ndao informe qu’ils ont payé 13 210 000 francs Cfa en guise d’amendes. Mais en plus de cette «infraction à la législation économique», il prévient que des poursuites judiciaires ne sont pas exclues contre les contrevenants.

Ndèye Fatou Kébé